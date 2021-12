Detento é flagrado pela Brigada Militar com 112 comprimidos de ecstasy em Garibaldi, na Serra

publicidade

Um detento que deveria cumprir prisão domiciliar foi flagrado com drogas em Garibaldi, na Serra gaúcha. Houve a apreensão de 112 comprimidos de ecstasy, dois quilos e quatro porções fracionadas de maconha, duas pedras grandes e duas porções de crack, além de 13 porções de cocaína.

A ação do efetivo do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) ocorreu na rua João Batista Carraro, na área central da cidade, quando um Fiat Punto foi abordado na noite de quarta-feira. Além dos entorpecentes, os policiais militares recolheram também material de embalagem, caderno com anotações do narcotráfico, dois telefones celulares e R$ 200,00 em dinheiro.

O apenado, de 28 anos, encontrava-se em regime de prisão domiciliar pelo mesmo crime de tráfico de drogas, fato este ocorrido em janeiro deste ano. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil.

LITORAL NORTE

Em Cidreira, a Brigada Militar apreendeu 120 pedras de crack e cinco porções de maconha na noite de quarta-feira no bairro Parque dos Pinos. Houve ainda recolhimento de R$ 295,00 em dinheiro. A Força Tática do 8º BPM prendeu uma dupla de traficantes.