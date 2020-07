Dez integrantes de facção criminosa são presos em Canoas

publicidade

A Polícia Civil concluiu na manhã desta segunda-feira a operação Érebo em Canoas com objetivo de desmontar um braço de uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre. Dez criminosos foram presos, incluindo o líder do narcotráfico no bairro Guajuviras. A ação foi conduzida ao longo de sábado e domingo pela 3ª DP sob comando do delegado Rodrigo Caldas. Houve a apreensão de maconha e cocaína, além de dinheiro trocado e dois telefones celulares.

As investigações duraram cerca de um mês. Parte do trabalho foi realizado durante a noite quando a atuação dos traficantes é mais acentuada. Os agentes da 3ª DP de Canoas atuaram e monitoraram os bairros Guajuviras, Rio Branco e Olaria, sendo realizado previamente um mapeamento. Em um dos locais onde ocorreu a ação foi constatado que existia um depósito de drogas. “Essa operação teve especial relevância, pois a Polícia Civil sempre busca uma investigação dotada de qualidade, visando combater a criminalidade em sua origem, e, no caso concreto, a atuação inesperada dos órgãos de segurança pública", declarou o delegado Rodrigo Caldas. "Os trabalhos de investigação agora irão ter continuidade, de forma a apurar, também, os resultados recorrentes do deflagramento da operação”, acrescentou.

Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ªDPRM), delegado Mario Souza, destacou que “foi uma atuação de forte impacto no combate à criminalidade na Região Metropolitana” e que “foi fundamental a atuação investigativa na repressão ao tráfico de drogas”.