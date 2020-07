Dez quilos de maconha são apreendidos em oficina mecânica de Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil apreendeu cerca de dez quilos de maconha após uma investigação de um mês coordenada pela 17ª DP de Porto Alegre. A droga foi encontrada nos fundos de uma oficina mecânica situada no bairro Jardim São Pedro. Um indivíduo, de 36 anos, foi preso em flagrante. Além da droga, os agentes recolheram cinco balanças de precisão, dois rolos de fitas adesivas e uma faca utilizada no fracionamento do entorpecente. A ação começou ainda nessa quarta-feira.

O titular da 17ª DP, delegado Cleber dos Santos Lima, explicou na manhã desta quinta-feira que a equipe foi conferir alguns endereços para encaminhar pedidos de mandados de busca e apreensão de uma investigação.

Os agentes perceberam a atitude estranha do condutor de uma moto baú, semelhante de uma tele entrega, na oficina mecânica que estava aparentemente fechada. “O motoqueiro batia no portão. Aí o dono veio e abriu… Aproveitamos a oportunidade e entramos”, disse. Nos fundos do estabelecimento foram então encontrados os tijolos de maconha. “Acreditamos que veículos com drogas paravam na oficina”, afirmou. Ele acrescentou que o entorpecente provavelmente era retirado rapidamente dos veículos para posterior distribuição do narcotráfico. “Um caro na oficina não chama a atenção nenhuma”, avaliou. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante.