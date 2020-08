Dia Estadual em Homenagem aos Policiais Mortos em Serviço é marcado por ato em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar realizou homenagem pelo Dia Estadual em Homenagem aos Policiais Mortos em Serviço neste sábado em Porto Alegre. A solenidade ocorreu por volta das 11h no Largo Valdeci de Abreu Lopes, no cruzamento da avenida Ipiranga com a rua Silva Só, no bairro Santa Cecília. Uma coroa de flores foi depositada no monumento. Houve transmissão ao vivo no Instagram da BM. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a instituição preparou um pequeno ato onde o Comando da Brigada Militar foi representado pela presença do comandante do 9°BPM, tenente-coronel Fernando Gralha Nunes, sendo respeitadas as medidas de prevenção.

A data foi instituída através da lei estadual nº 15.156, de 24 de abril de 2018, com o objetivo de lembrar de todos os brigadianos que tombaram em cumprimento do dever. O 8 de agosto foi escolhido como data estadual da homenagem por que neste dia, em 1990, o cabo Valdeci de Abreu Lopes, 27 anos, foi morto na Esquina Democrática, no Centro da Capital, após conflito da tropa de choque da BM com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no final da manhã na Praça da Matriz. Os autores do crime nunca foram identificados apesar do indiciamento, como co-autores, de seis agricultores na época.

Nas redes sociais, o vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, fez uma postagem sobre a data. “Hoje, 8 de agosto, homenageamos os Policiais Militares mortos em serviço. Gostaria de pedir um momento de nossos pensamentos para saudarmos estes heróis que tombaram no cumprimento do dever de servir e proteger o povo do RS”. Em todas as unidades da Brigada Militar no Estado foram prestadas homenagens.