Dois assaltantes morrem em confronto contra PMs em Farroupilha

publicidade

Dois assaltantes morreram ao confrontarem-se com policiais militares na noite dessa terça-feira no bairro Monte Pasqual, em Farroupilha, na Serra. Os criminosos e mais três cúmplices cometeriam um roubo a residência naquela região.

Alertado sobre o plano, o efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) da Brigada Militar abordou primeiro um Volkswagen Fox, de cor prata, no limite entre Farroupilha e Caxias do Sul. O motorista, com antecedentes, foi detido.

Em seguida, os policiais militares avistaram um outro veículo, de cor preta, com cinco suspeitos na rua Santa Maria, no bairro Monte Pasqual. Três empreenderam a fuga no carro e rumaram na direção da ERS 122. Outros dois não conseguiram escapar e enfrentaram a tiros a tropa do 4º BPChq, sendo baleados e mortos.

Um dos bandidos usava uma tornozeleira eletrônica com um papel alumínio ao redor para desorientar o sistema de monitoramento. Ambos não foram identificados. Houve a apreensão de dois revólveres calibres 32 e 38, além do Fox.

Foto: BM / Divulgação / CP