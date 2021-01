Dois criminosos são presos após perseguição e confronto em Sapucaia do Sul

publicidade

Uma perseguição e confronto resultou em dois criminosos presos pela Brigada Militar no final da noite de quarta-feira em Sapucaia do Sul. O efetivo do 33º BPM havia sido alertado sobre um Jeep Renegade, de cor prata, em ocorrência de roubo, que estava na rua Aliança, no bairro Dihel.

No local, os policiais militares flagraram um indivíduo descendo de uma Mercedes-Benz, de cor branca, onde permaneceu um outro suspeito, e ingressando na Jeep Renegade. Ambos os veículos fugiram em seguida da abordagem. Houve uma perseguição pela ERS 118.

No entroncamento com a BR 116, os veículos separaram-se. O Jeep Renegade rumo para a BR 448, onde o condutor efetuou disparos contra os policiais militares que conseguiram efetuar a interceptação. O criminoso, de 47 anos, com antecedentes por receptação, estelionato e lesão corporal, foi preso.

Já a Mercedes-Benz seguiu pela BR 116, com o motorista também efetuando disparos contra os policiais militares que revidaram e conseguiram igualmente deter o acusado, que ficou ferido na perna na troca de tiros. O bandido, de 40 anos, possui antecedentes criminais por adulteração de veículo, receptação, estelionato e furto qualificado.

Além dos veículos, o 33º BPM apreenderam ainda um revólver calibre 38, um par de placas automotivas para clonagem, dois telefones celulares, uma chave de um veículo não identificado e R$ 517,00 em dinheiro.