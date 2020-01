Dois detentos fogem do presídio de Santa Rosa

publicidade

Dois apenados do presídio de Santa Rosa, no Noroeste gaúcho, fugiram na madrugada desta quarta-feira. De acordo com informações preliminares da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), ambos escaparam pulando o muro que cerca a casa prisional, por volta das 2h. Latidos de cães chamaram a atenção das equipes de segurança, que perceberam a fuga através de câmeras de vigilância.

Equipes extras foram acionadas para atender a ocorrência, e identificaram um buraco no solo ao lado de uma das celas do fundo da galeria masculina. Ao realizarem a conferência dos presos, os agentes constataram a ausência dois presos. A cela teve de ser isolada, e os demais 26 apenados foram realocados em outra unidade, da mesma galeria.

A Susepe mantém buscas na região.