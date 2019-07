Dois homens são assassinados a tiros em Alvorada

publicidade

Um homem de 27 anos foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira, em Alvorada, na região Metropolitana de Porto Alegre. Homens invadiram a residência da vítima por volta das 2h e disparam várias vezes contra Jocimar da Silva Carvalho. A companheira dele foi trancada no banheiro pelos criminosos.

Mais cedo, em outro bairro da cidade, um homem foi alvejado em via pública. Segundo a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 21h deste domingo. Marcelo de Oliveira, 39 anos, estava na rua Coronel Genúnio, quando foi atacado.

A Polícia Civil está investigando se há relação entre os crimes. Os assassinatos ocorreram após a morte de uma adolescente de 14 anos no município. Marjana Bittencourt estava na rua Alcides da Silva Malta, no bairro Formosa, quando um homem disparou contra a vítima na noite do último sábado.