Dois homens são assassinados na Capital e Sul do Estado

Além da violência no trânsito na madrugada deste sábado, as mortes violentas também foram registradas na noite dessa sexta-feira. Dois homens foram assassinados em Porto Alegre e Canguçu.

Conforme a Brigada Militar, a vítima identificada como Roberson Azevedo dos Santos foi assassinada após ter se envolvido em uma briga em um bar da cidade do Sul do Estado. Por volta das 23h, ele foi golpeado na cabeça com um objeto não identificado. Ele caiu ao chão e foi socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital, onde foi confirmado o óbito. A Brigada Militar atendeu à ocorrência juntamente com a Polícia Civil, que deverá investigar o caso.

Em Porto Alegre, um homem foi morto a tiros na Rua das Catléias, na Lomba do Pinheiro, por volta das 22h. Ele estaria transitando pelo local quando o tripulante de um carro branco que passava pela rua efetuou diversos disparos contra a vítima. Segundo informações da Brigada, as balas acertaram as costas e pernas do indivíduo. O homem morreu no local do crime.