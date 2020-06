Dois homens são mortos a tiros em Caxias do Sul

publicidade

Dois homens foram mortos a tiros no inicio da tarde desta sexta-feira em uma residência no bairro Mariani, em Caxias do Sul. O crime aconteceu em um beco entre a rua Ângelo Scola e a avenida Oliveiros Marcelino Teixeira, por volta das 13h45min.

As primeiras informações indicam que homens armados invadiram o local e atiraram contra a dupla que estava no imóvel.

Já na noite da quinta-feira, por volta das 20h, dois suspeitos, de 18 e 21 anos, morreram em um confronto com a Brigada Militar. De acordo com a polícia, o fato aconteceu no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz e o grupo seria de outro bairro.

Caxias do Sul já registra 49 crimes contra a vida em 2020.