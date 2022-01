Dois homens são mortos a tiros na zona Leste de Porto Alegre

publicidade

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira, no bairro Aparício Borges, na zona Leste de Porto Alegre. Os disparos que atingiram as vítimas teriam vindo de um veículo preto, de modelo não identificado. Ao menos 20 projéteis foram retirados das imediações do ponto onde os corpos foram localizados. As equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias realizam as investigações. A ocorrência chegou ao conhecimento das autoridades por volta das 4h50min.

Até o momento, não a identificação dos mortos não foi divulgada.