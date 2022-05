Dois homens são presos por sequestro de motorista em Erechim

publicidade

A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, prendeu temporariamente duas pessoas pelo sequestro de um motorista de aplicativo em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, que ocorreu no dia 15 de maio. A vítima foi colocada no porta-malas enquanto os suspeitos utilizaram o veículo numa tentativa de homicídio na mesma cidade.

A proprietária da casa onde foram cumpridos os mandados de prisão foi presa em flagrante por tráfico de drogas, pois foram encontradas, no interior da residência, diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de munição calibre .9mm.

Na ocasião do sequestro, o motorista foi rendido por homens que solicitaram uma corrida e colocado no porta malas do próprio automóvel. Os suspeitos utilizaram o carro para praticarem uma tentativa de homicídio, realizando diversos disparos de arma de fogo contra uma residência. Durante o ocorrido, o motorista permaneceu preso no porta malas do veículo.

Depois dos trâmites legais, os dois presos foram encaminhados ao presídio de Erechim e a mulher, presa em flagrante, encaminhada ao Presídio de Passo Fundo.