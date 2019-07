Dois suspeitos são presos por envolvimento na morte de empresário de Vera Cruz

publicidade

A Brigada Militar (BM) prendeu dois suspeitos envolvidos na morte do empresário Everton Luis Schuh, 44 anos, durante um assalto ocorrido nesse sábado, na padaria situada na rua Cláudio Manoel, na área central da cidade de Vera Cruz. As detenções ocorreram à noite e foram efetuadas pelo efetivo da BM que mobilizou uma caçada aos assaltantes com dezenas de policiais militares do 23º BPM.

Os suspeitos têm 23 e 31 anos, sendo que o primeiro agiu como motorista de um Chevrolet Corsa usado no crime e que foi abandonado depois na avenida Paul Harris, em Santa Cruz do Sul. O segundo indivíduo foi quem repassou aos cúmplices a informação de que havia dinheiro no estabelecimento comercial, perto do meio-dia de sábado, pois era dia de pagamento.

O autor do disparos já foi identificado, mas ainda não foi encontrado. No assalto, o criminoso invadiu a padaria armado e com um capacete. Após se apossar de cerca de R$ 1 mil em dinheiro e fugir do local, ele teria sido perseguido pela vítima que acabou baleada e tombou sem vida. O latrocínio é investigado pela Polícia Civil.

Conhecido por todos como Gucho, o empresário Everton Luis Schuh nasceu em Venâncio Aires e morava em Vera Cruz com a esposa e as duas filhas. Gucho já presidiu o Clube Vera Cruz e foi patrão do CTG Candeeiro. A família mantém duas unidades da Padarias Roque Schuh, sendo uma em Vera Cruz e outra em Santa Cruz do Sul.