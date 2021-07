Draco de Pelotas intensifica combate ao narcotráfico

publicidade

Após a apreensão de 35 quilos de maconha, a Delegacia de Repressão de Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas colocou à disposição da população nesta quinta-feira os telefones 197 e WhatsApp (53) 98146-8217 para denúncias anônimas nas 24 horas.

“A Polícia Civil, através da Draco, vem realizando um intenso combate ao tráfico de drogas. As ações policiais sempre são mais eficazes quando há denúncias vinda da comunidade. Caso haja interesse em colaborar, a identidade do denunciante é mantida em sigilo”, afirmou o delegado Rafael de Souza Lopes.

As informações serão verificadas no âmbito da investigação sobre o narcotráfico em Pelotas. Na última quarta-feira, os agentes prenderam um traficante no bairro Fragata. Houve o recolhimento dos 35 quilos de maconha dentro de uma mochila e uma mala.

De acordo com o delegado Rafael Lopes, o entorpecente foi avaliado em torno de R$ 175 mil após a venda. O flagrante foi possível após denúncia anônima de que um indivíduo estava trazendo a droga para a cidade.