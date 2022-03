Draco de São Leopoldo desencadeia nova ação contra braço de facção do Vale do Rio dos Sinos

publicidade

Uma nova fase da operação contra um braço de uma facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos foi desencadeada ao longo dessa semana pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, chefiada pelo delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior. O alvo da ação é um grupo que intitula-se como " Morto de Fome ”, “ MDF ” ou "Família G", tendo como símbolo também a imagem de um extraterrestre de cor verde.

A operação Família G, realizada no bairro Feitoria, teve 13 mandados de prisão preventiva cumpridos com êxito. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Criminal de São Leopoldo. Parte dos presos encontravam-se em vias de progressão de regime de execução de penas e na iminência da liberdade, apesar de continuarem praticando crimes e influenciando o tráfico de drogas.

Trata-se de mais uma investigação decorrente da prisão em flagrante do filho do chefe do grupo criminoso, no dia 13 de dezembro de 2021. Na ocasião, os agentes da Draco apreenderam uma grande quantidade de maconha e crack. Ao final do inquérito policial, comprovou-se a associação de ao menos 20 indivíduos ligados ao grupo, que atua há duas décadas no bairro Feitoria.

O chefe do grupo é indivíduo com antecedentes criminais por homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e roubos. Atualmente, ele está recolhido junto à Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).



A Draco de São Leopoldo informou que “trabalha no combate ao crime organizado, utilizando camadas de investigação como estratégia de inibição ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes correlatos”. Denúncias, mesmo sob anonimato, podem ser repassadas ao número (51) 9 8585-6118 no WhatsApp e Telegram. O sigilo é garantido.