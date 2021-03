Droga apreendida no Mato Grosso do Sul vinha para Santa Maria

publicidade

A cidade gaúcha de Santa Maria era o destino final dos 33,9 quilos de maconha apreendidos no Mato Grosso do Sul. A informação é do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). A droga, distribuída em 55 volumes prensados, estava com uma “mula” em um ônibus que fazia o itinerário de Ponta Porã até Mundo Novo.

A abordagem ocorreu na última quinta-feira em Iguatemi. A interceptação foi realizada durante a Operação Hórus, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante a vistoria no compartimento de bagagem do ônibus, os policiais militares do DOF localizaram duas malas carregadas com o entorpecente. Um dos passageiros do veículo, um jovem de 19 anos, confessou que foi contratado como “mula” para buscar a droga próximo de Aral Moreira, na fronteira com o Paraguai, e deveria efetuar a entrega na cidade gaúcha. A ocorrência foi registrada e entregue na Polícia Civil de Iguatemi.

