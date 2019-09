Droga apreendida pela PRF em Santa Catarina vinha para o Rio Grande do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina confirmou que o Rio Grande do Sul seria o destino final dos 73 quilos de maconha apreendido na manhã desta sexta-feira. De acordo com a PRF, a droga seguia para a cidade gaúcha de Santa Maria em um Chevrolet Celta, com placas de São Miguel do Iguaçu, no Paraná.

A abordagem do veículo ocorreu na BR 163, no município catarinense de Guaraciaba. Os policiais rodoviários federais encontraram o carregamento de entorpecente escondido debaixo do assoalho e no forro das laterais do veículo.

O motorista, um paranaense de 27 anos, foi preso em flagrante. Para disfarçaR na viagem, ele estava acompanhado de uma mulher e dos dois filhos dela, com um ano e meio e seis anos de idade.