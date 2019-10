Droga avaliada em R$ 120 mil é apreendida na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Uma carga de drogas, avaliada em R$ 120 mil, foi apreendida nessa terça-feira no bairro Restinga, na zona Sul de Porto Alegre. A operação foi realizada em conjunto entre o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) e o 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Um homem foi preso nas diligiências da Polícia Civil. A divulgação da apreensão só ocorreu nesta quarta.

Durante a ação, houve o recolhimento de mais de 18 quilos de maconha, mais de um quilo de cocaína, além de insumos, três mudas de maconha, uma prensa e outros objetos que são empregados no preparo e distribuição dos entorpecentes. O diretor do Denarc, delegado Vladimir Urach, observou que 3,9 quilos dos mais de 18 quilos de maconha era de skank, que contém alto teor do princípio ativo THC.

A investigação durou cerca de três meses e foi realizada em conjunto com o setor de inteligência do 21º BPM. Urach afirmou que as drogas apreendidas pertencem a uma organização criminosa que atua na zona Sul da Capital. “Ela distribui cocaína e maconha em vários pontos e faz tele-entrega”, disse.

O diretor do Denarc ressaltou ainda que o skank é mais caro, custando o quilo em torno de R$ 18 mil. “É vinte vezes mais do que a maconha comum”, comparou. “Essa maconha abastecia um consumidor mais vip, de maior poder aquisitivo...”, lembrou. O trabalho investigativo, assegurou, terá prosseguimento para identificar e prender todos os envolvidos.