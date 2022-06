Duas execuções são registradas em Porto Alegre

publicidade

Duas execuções foram registradas em Porto Alegre. A Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias foram mobilizados nas duas ocorrências. Perto do meio-dia deste sábado, o corpo de um homem foi encontrado na rua Paulo Ricardo Ribeiro Lacerda, no bairro Santa Tereza.

A vítima seria um jovem, de 23 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e roubo. Moradores da área escutaram um tiroteio na madrugada. Policiais militares do 1º BPM atenderam inicialmente a ocorrência.

Já no final da noite dessa sexta-feira, um indivíduo foi executado no bairro Rubem Berta. O homicídio aconteceu na rua Domênico Feoli, esquina com a rua Mery Weiss. A vítima, de 45 anos, teria sido alvo de disparos vindos dos ocupantes de um veículo de cor branca, talvez um Chevrolet Onix ou um Volkswagen Gol.

Populares relataram que escutaram os indivíduos gritarem para não correr e logo em seguida ouviram os tiros. Dez cápsulas de pistolas calibre 380 foram encontradas no local. O efetivo do 20º BPM compareceu primeiro no local.

O homem levava uma mochila contendo verduras, carne, condimentos, uma maleta com furadeira/parafusadeira, chaves e ferramentas em geral, além de carregar um telefone celular e um maço de cigarros. Ele trabalharia em montagem de móveis.

Os dois casos estão sendo investigados pelas equipes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

Veja Também