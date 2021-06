Duas festas clandestinas são encerradas pela Guarda Municipal em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal de Porto Alegre acabou com duas festas clandestinas durante uma operação entre a noite de sábado e madrugada deste domingo na cidade. A ação foi realizada em conjunto com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Corpo de Bombeiros Militar e Brigada Militar. O objetivo foi fiscalizar o respeito às normas sanitárias devido à pandemia de Covid-19.

Atendendo a denúncia pelo telefone 156, os agentes da GM flagraram uma festa com aproximadamente 250 pessoas em um galpão no Sambódromo do Porto Seco, na Zona Norte da Capital. Houve a constatação de que o som estava exageradamente alto. O local não possuía ainda alvará de funcionamento e nem plano de prevenção e proteção contra incêndios. O responsável pelo evento foi autuado.

Já na rua Inácio da Silveira, na Ilha Grande dos Marinheiros, os guardas municipais encerraram uma festa de aniversário com mais de 100 pessoas. O local também não possuía alvará e plano de prevenção e proteção contra incêndios.

Durante a operação foram dispersadas ainda aglomerações nas ruas Padre Chagas e Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento, na rua Fernando Machado, no Centro Histórico, e na esquina das ruas República com Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa.

Por sua vez, um estabelecimento situado na esquina da rua Félix da Cunha e Travessa Azevedo, no bairro Floresta, foi autuado por não respeitar o distanciamento mínimo exigido pelos protocolos de segurança.

"As ações continuam intensas. O nosso objetivo é orientar, prevenir para que sejam cumpridas todas as normas de segurança. Quando necessário, agimos com autuações e interdições para manter os protocolos, visando sempre à manutenção da segurança sanitária", enfatizou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva. Ele lembrou que denúncias devem ser feitas para os telefones 153 e 156.

