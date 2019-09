Duas pessoas são assassinadas na madrugada de sábado, em Santa Maria

publicidade

Duas pessoas foram assassinada na madrugada de sábado na cidade de Santa Maria, na região Central do estado. Em ambos os crimes as vítimas eram homossexuais, e por isso a Polícia Civil (PC) da cidade não descarta a possibilidade que ambos tenham motivação homofóbica.

Por volta das 5h da manhã, Lucas Vinícius Alexandre da Silva, 27 anos, foi baleado quando estava na esquina das avenidas Presidente Getúlio Vargas com Bento Gonçalves, no bairro Fátima, próximo ao centro da cidade. De acordo com as investigações, ele era transexual e estava no local com outras pessoas quando uma moto passou e atirou diversas vezes contra ele.

Lucas, que era natural da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, foi atingido por diversos disparos e morreu no local. A PC irá utilizar câmeras de vigilância para encontrar o autor do crime, que ainda não foi identificado. Os investigadores não descartam que a motivação do crime tenha sido homofobia.

Na mesma madrugada, Memer da Silva, de 37 anos, foi esfaqueado quando estava na rua no bairro Tancredo Neves. De acordo com a PC, ele recebeu cerca de 13 facadas, o que é característico de crime passional. Segundo as investigações, a vítima era homosexual, e por isso entre as linhas de investigação está a possibilidade de homofobia, assim como no caso de Lucas.