Duas pessoas são mortas a facadas em Guaporé

Duas pessoas da mesma família foram assassinadas nesta sexta-feira em Guaporé, na Serra. Conforme a Brigada Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h na rua Antônio Quartz, bairro Conceição. Um homem teria atacado a namorada e o tio dela com uma faca. Os dois morreram na hora. A mãe da namorada do agressor também foi atingida, mas foi socorrida ao hospital.

Depois disso, o homem cravou a faca no próprio peito. Conforme relato de testemunhas, tudo teria começado com uma discussão na residência do casal, onde também estavam familiares das vítimas.

O primeiro a ser atingido pelas facadas foi o tio, que tentou separar a briga. Na sequência, a namorada do agressor tentou buscar ajuda, mas foi perseguida e esfaqueada por ele. As vítimas foram identificadas como Cláudio Nestor Biessek, 58 anos, e Camila Biessek Estevan, 28 anos. O acusado dos assassinatos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).