Dupla execução provoca tumulto e deixa uma mulher ferida em Porto Alegre

Uma dupla execução ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira na avenida Irmão Faustino João, no bairro Mario Quintana, em Porto Alegre. Ocupantes de um Volkswagen Fox, de cor branca, desembarcaram no meio da pista já com as armas empunhadas e foram na direção das vítimas.

Houve correria em quem estava no local, inclusive em uma parada de ônibus e no entorno. Três atiradores efetuaram diversos disparos contra os dois indivíduos que tentavam escapar dos tiros. Um deles, de 34 anos, foi perseguido até tombar sem vida no meio da faixa. O outro, de 20 anos, caiu junto a uma padaria.

Uma mulher ficou ferida na cabeça, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Cristo Redentor. Uma câmera de monitoramento registrou todo o crime. A ocorrência mobilizou a Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias.