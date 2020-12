Efetivo do 1º BPChq reza pela recuperação do policial catarinense baleado em Criciúma

publicidade

As preces pela recuperação do soldado Jeferson Luiz Esmeraldino, 32 anos, da 3ª Companhia do 9º BPM de Criciúma, baleado gravemente no confronto com a quadrilha que atacou o Banco do Brasil em Criciúma, estão sendo compartilhadas por várias forças policiais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma das homenagens foi registrada na noite de sábado na sede do 1º Batalhão de Choque (1ºBPChq) da Brigada Militar, em Porto Alegre.

Os policiais militares do 1º BPChq também lembraram o cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, do 20º BPM da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que morreu ao tentar impedir um assalto na última sexta-feira na área central de Mesquita, na Baixada Fluminense. Em seguida, eles fizeram a Oração do Choqueano, que fala na missão de preservar a paz e a ordem, além de enfrentar as mais difíceis batalhas e proteger.

