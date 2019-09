Em duas horas, seis motoristas são flagrados após consumo de bebida alcoólica no Vale do Sinos

publicidade

Seis motoristas foram flagrados na direção de veículos após o consumo de bebida alcoólica no Vale do Sinos em menos de duas horas de fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Vale do Sinos. A ofensiva que iniciou na noite do sábado e seguiu até a madrugada do domingo aconteceu na BR-116, na altura de Novo Hamburgo. O trecho é considerado crítico para acidentes graves, conforme a instituição.

Durante o período de trabalho, dois automóveis foram removidos ao depósito credenciado pela ausência de condutor habilitado para seguir viagem. Um dos recolhidos foi um Camaro branco, com placas de Novo Hamburgo, que estava também com o licenciamento vencido. De acordo com o chefe de Comunicação Social da PRF, Cássio Garcez, a maioria dos abordados se recusa a realização do etilômetro, mas alegam aos agentes que beberam. “A multa é de R$ 2.993, mais a abertura de processo para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo Departamento de Trânsito (Detran)”, acrescenta.

A embriaguez ao volante é uma das principais causas de acidentes fatais nas rodovias federais. Os acidentes de trânsito são a décima causa de todas as mortes e a nona causa de morbidade em todo o mundo, vitimando fatalmente 1,2 milhão de pessoas todo ano, e ferindo de 20 a 50 milhões. A América Latina apresenta um panorama ainda mais preocupante, segundo a pesquisa feita pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, por ter as maiores taxas de fatalidades no trânsito de todas as regiões do mundo, 26,1 mortes para cada 100 mil habitantes, o dobro da média mundial. O Brasil tem uma taxa de 6,3 acidentes para cada 10 mil veículos registrados.