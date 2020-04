Em três operações distintas, apreendidos mais de 16 quilos de skunk no RS

publicidade

Na tarde e noite desta quinta-feira (23), em três operações no Rio Grande do Sul, foram apreendidos mais de 15 quilos de skunk no sul e litoral norte gaúcho. Quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Segundo a inspetora Daiane Huffell, graduada em química e instrutora de Enfrentamento ao Tráfico de Drogas e Armas (EDA), o entorpecente é uma droga alucinógena, que tem como princípio ativo o THC, o mesmo da maconha. Ele é obtido a partir do cruzamento genético entre duas espécies diferentes da planta Cannabis Sativa. O skunk tem um alto valor de mercado por ser de sete a dez vezes mais forte que a maconha.

Na primeira operação, realizada em conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil, na BR 116, em Capão do Leão, foi abordado um Hyundai HB20 de Pelotas, tripulado por um homem de 26 anos e um adolescente de 16. Ao revistarem uma mochila encontrada no carro, os policiais encontraram cerca de um quilo de Skunk. Na segunda operação, na BR 116 em Pelotas, realizada em conjunto entre Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal, foi abordado um Logan de Belo Horizonte com um casal. Após revista minuciosa, os agentes encontraram 14 quilos de Skunk no receptáculo do estepe e nas laterais do carro.

Já na terceira operação, na BR 101 em Osório, agentes da PRF abordaram uma Ford Courier com placas de Pelotas. Atrás do banco do passageiro, os agentes federais encontraram cerca de 1 quilo de Skunk. O condutor, de 25 anos, disse que estava levando a droga para Pelotas.

Os veículos e as porções de droga foram conduzidos com os cinco envolvidos para as Delegacias de Polícia mais próximas das ações.