Empossados 30 novos delegados da Polícia Civil

Os 30 novos delegados e delegadas já começam a trabalhar nos próximos dias. Na manhã desta terça-feira, eles tomaram posse durante cerimônia realizada no auditório da Polícia Civil, em Porto Alegre. As lotações ocorreram por ordem de classificação do concurso público. Havia apenas cinco vagas na Capital e Região Metropolitana, sendo o restante destinado às delegacias no Interior.

O grupo formou-se pela Academia de Polícia (Acadepol) na última sexta-feira. O curso de formação começou em março desse ano e terminou neste mês. Esta é a segunda turma formada com aprovados no concurso realizado em 2018. Os alunos foram convocados em fevereiro deste ano e iniciaram a formação no mês de março.

No total, a formação somou 855 horas/aulas, entre disciplinas teóricas e práticas, que desenvolveram e aprimoraram as competências necessárias ao cargo, especialmente nas áreas de investigação criminal, elaboração do inquérito policial, utilização de novas tecnologias, estágio profissional e técnicas de operações policiais e tiro.