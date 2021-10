Empresário de Santa Cruz do Sul é preso com smartphones roubados em São Leopoldo

publicidade

Um empresário de Santa Cruz do Sul foi preso pela Polícia Civil por receptação de parte de uma carga de smartphones que havia sido roubada em São Leopoldo. Na manhã desta terça-feira, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), sob comando do delegado delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, divulgou o balanço da operação de Easy, que foi realizada a partir do final da tarde de segunda-feira.

Os agentes da Deaco de São Leopoldo identificaram e prenderam o empresário, de 24 anos. Ele é dono de uma renomada loja de eletrônicos na área central de Santa Cruz do Sul Telefones celulares roubado foram encontrados no mostruário do estabelecimento comercial.

A ação foi deflagerada com a Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Cargas (DRFC) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e apoio da Draco de Santa Cruz do Sul.

A investigação começou após o ataque no dia 24 de setembro deste ano em um centro de distribuição de mercadorias no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo. Oito criminosos com rostos cobertos e fortemente armados, fingindo que eram policiais civis, chegaram na empresa em um Volkswagen Tiguan e um Hyundai HB20.



Os bandidos dominaram os funcionários mediante violência e subtraíram depois um carregamento de eletrônicos. As vítimas ficaram trancafiadas em um caminhão baú, enquanto os criminosos fugiam com os produtos. Imagens de câmeras de monitoramento registraram o assalto.