Encontrado corpo de jovem que naufragou no Rio Uruguai

publicidade

A Capitania Fluvial de Porto Alegre informou ter encontrado o corpo de Andrei Franchini, que desapareceu após o naufrágio da embarcação “Santos II” no Rio Uruguai, em Barra do Guarita, Noroeste do Estado. A vítima, já sem vida, foi localizada a 1,6 metros do local do naufrágio.

A embarcação naufragou na noite dessa quinta-feira, enquanto realizava a travessia de um grupo de estudantes entre as cidades de Itapiranga, no estado vizinho, e Barra do Guarita.

O naufrágio

O naufrágio da embarcação que transportava 13 estudantes, além do piloto, ocorreu por volta das 23h dessa quarta-feira. A travessia era realizada no sentido Itapiranga-Barra do Guarita e normalmente é feita em cinco minutos, num trecho que tem 800 metros de extensão. O barco teria afundado depois que a forte correnteza provocou ondas. Os passageiros estudam na Unidade Central De Educação Faem Faculdade (UCEFF).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Itapiranga, os passageiros relataram que ninguém estava com colete salva vidas no momento do acidente. Uma mulher que estava na embarcação teria sofrido um ferimento na cabeça, mas já estaria fora de perigo assim como o restante dos estudantes que conseguiram sair do rio Uruguai.