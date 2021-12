Encontrado corpo de um dos dois criminosos procurados pela BM na ilha do Pavão, em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar anunciou a localização do corpo de um dos dois foragidos que estavam sendo procurados na manhã desta quinta-feira durante as buscas na ilha do Pavão, em Porto Alegre. Sem ferimentos aparentes, o cadáver foi encontrado às margens das águas do Guaíba. Não é descartado que tenha se afogado ao tentar escapar a nado na fuga, após o ataque contra o carro-forte na quarta-feira na cidade de Guaíba.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado para recolher o corpo, sendo o mesmo levado até a sede da Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), no Cais Mauá. A vítima vai passar por necropsia no Departamento Médico Legal (DML), visando apuração da causa do óbito.

A Brigada Militar concentrou na manhã desta quinta-feira as buscas no norte da ilha do Pavão, em Porto Alegre. O subcomandante geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, revelou que o efetivo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) localizou rastros em uma trilha ao norte da ilha do Pavão. Houve a apreensão de um carregador e uma bandoleira de fuzil no matagal.

Além do BOPE, os efetivos do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), Batalhão de Aviação, Comando Ambiental e as Forças Táticas do 9º BPM, 11º BPM e do 1º BPM, estão mobilizados na região. “Utilizamos o helicóptero com o imageador térmico”, destacou o coronel Cláudio dos Santos Feoli.

Ainda na quarta-feira, dois criminosos foram presos e outros dois morreram em confronto durante o cerco policial montado.

Foto: CABM / Especial / CP

Foto: IGP / Especial / CP

Veja Também