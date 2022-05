Entregador de sushi é assassinado a tiros na Zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado a tiros na rua Bento Rosa, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, na noite desse domingo. A Brigada Militar e a Polícia Civil, além do Instituto-Geral de Perícias, foram mobilizadas para atender a ocorrência de homicídio. Policiais militares do 20º BPM compareceram no local e isolaram a área para o IGP. A vítima apresentava com marcas de diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça. Estojos de pistolas calibre nove milímetros foram encontrados na volta. Próximo do corpo estava caída ao solo uma moto JTA Suzuki, ano 2007, de cor preta, do rapaz.

Conforme relato dos familiares, o jovem saiu da casa da mãe e estava indo trabalhar como entregador em um restaurante de sushi, situado na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Rubem Berta. Eles então ouviram os disparos, que teriam sido efetuados por um dos dois ocupantes de um veículo, possivelmente de cor vermelha.

Após os tiros, o carro foi visto saindo em alta velocidade e com destino ignorado, não sendo possível visualizar características dos autores. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DPHPP).