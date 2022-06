Esquema de tele-entrega é flagrado e traficante acaba preso em Porto Alegre

publicidade

Um esquema de tele-entrega de drogas foi desarticulado pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil na Zona Norte de Porto Alegre. Houve a apreensão de mais de dois quilos de maconha e cerca de meio quilo de cocaína, além de oito comprimidos de ecstasy. Um traficante foi preso.

O flagrante ocorreu na noite dessa terça-feira em uma residência no bairro. Os agentes, sob comando do delegado Gabriel Borges, recolheram também três balanças de precisão, dois telefones celulares e um rádio comunicador, além de um veículo.

O delegado Gabriel Borges explicou que a investigação começou após o recebimento de denúncias. Após monitoramento da atividade do suspeito, os policiais civis identificaram a casa usada como depósito usada pelo indivíduo para o armazenamento de entorpecentes.

O traficante já havia sido preso em uma ação anterior do Denarc o combate ao narcotráfico. A investigação prossegue para responsabilizar mais integrantes do grupo criminoso. “A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar as ações e investigações contra o tráfico de entorpecentes e as organizações criminosas, buscando sempre sua descapitalização”, ressaltou.