Estufa para cultivo de pés de maconha é encontrada em Santa Cruz do Sul

Uma estufa para o cultivo de pés de maconha foi encontrada nesta sexta-feira em Santa Cruz do Sul, na região do Vale do Rio Pardo. A localização da estrutura ocorreu durante uma operação da Polícia Federal (PF) chamada de Outra Vez. O objetivo é o combate ao tráfico de drogas na região. Dois homens foram presos em flagrante.

As plantas foram apreendidas durante a ofensiva, que também encontrou drogas sintéticas em outro endereço que era alvo dos policiais federais. O inquérito policial foi instaurado em novembro de 2019, após informações recebidas através comunidade, e visa investigar a pratica delituosa de tráfico, financiamento e associação ao tráfico. Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual de Santa Cruz do Sul. A Operação foi denominada Outra Vez em razão da reincidência de um dos investigados no crime de tráfico de drogas.