Ex-esposa de Dr. Jairinho confirma agressão antes da lua de mel

publicidade

A ex-esposa de Dr. Jairinho confirmou em depoimento à polícia, na sexta-feira, ter sido agredida pelo vereador antes da lua de mel. O casal ficou junto por 21 anos e oficializou a união em 2013. A mãe dos dois filhos do parlamentar foi ouvida como testemunha na investigação que apura a morte do menino Henry e prendeu Dr. Jairinho e namorada Monique Medeiros.

Na ocasião, a nutricionista disse ter descoberto que o então marido se encontraria com uma mulher e, ao desfazer as malas para viagem, recebeu chutes na canela. Um exame de corpo de delito confirmou a agressão. Ela disse que se separou dele por cerca de seis meses, mas decidiu retirar a queixa na polícia ao retomar a relação.

A ex-esposa do vereador afirmou que o episódio de violência ocorreu somente uma vez, o que contraria a versão dele apresentada à polícia - Dr. Jairinho admitiu somente agressões verbais contra a ex-mulher.

A nutricionista disse à polícia que as brigas ocorriam com frequência devido às traições do ex-marido. Por outro lado, declarou que era ela quem falava mais alto nas discussões que chamavam a atenção dos vizinhos e que Dr. Jarinho é um bom pai.

Ela declarou ter ficado perplexa ao ver que um perfil nas redes sociais, que teria sido criado pela defesa do vereador, postou uma foto do filho dela com o menino Henry. Segundo ela, as crianças não tinham relação de amizade.

Veja Também