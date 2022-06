Exame confirma que arcada dentária de um dos corpos é de Dom Phillips

publicidade

Exame realizado pela Polícia Federal aponta que a arcada dentária de um dos corpos encontrados no Amazonas é do jornalista britânico Dom Phillips. A perícia nos restos mortais recolhidos pelos investigadores começou nesta sexta-feira (17), no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília.

De acordo com informações obtidas pelo R7 junto a fontes ligadas as investigações, a comparação com laudos anteriores entregues pela família confirmou que se tratam da arcada do jornalista, que desapareceu no dia 5 deste mês na região do Vale do Javari, próximo a cidade de Atalaia do Norte.

A corporação deve divulgar o resultado deste e de outros exames, confirmando a informação, nos próximos dias. A avaliação técnica se concentra também em entender a dinâmica das mortes. As equipes da capital federal foram reforçadas para atuação no caso. Os investigadores pretendem liberar os corpos em até sete dias, para que as famílias possam realizar os enterros.

De acordo com informações das investigações, os homicídios foram cometidos por pescadores, entre eles Amarildo da Costa de Oliveira e Oseney da Costa Oliveira, que estão presos preventivamente. Amarildo confessou o crime e indicou à polícia os locais onde estavam os restos mortais.

Veja Também