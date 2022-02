Execução é registrada no bairro Tristeza, em Porto Alegre

publicidade

Uma execução foi registrada no final da noite dessa quarta-feira em Porto Alegre. No bairro Tristeza, a vítima foi baleada e morta na rua Teresa Cristo. Os tiros foram de pistola calibre 40, conforme os cartuchos deflagrados que foram encontrados no chão. Dois veículos, sendo um hatch cinza e um sedan vermelho, usados pelos criminosos, foram vistos no local.

Policiais militares do 1º BPM compareceram no local, que ficou isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. O caso será investigado pela 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DPHPP) da Polícia Civil.