Execução de jovem em Porto Alegre é investigada pela Polícia Civil

A 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DPHPP), sob comando do delegado Newton Martins de Souza Filho, investiga uma execução ocorrida na madrugada desta terça-feira em Porto Alegre. Na rua dos Gaudérios, no bairro Teresópolis, uma residência foi invadida por dois homens armados.

Um jovem, de 21 anos, que dormia na cama, foi então morto com vários tiros. A vítima não tinha antecedentes criminais. Os autores do crime fugiram em seguida.

Acionados, os policiais militares do 1º BPM estiveram no endereço. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias também esteve presente. Agentes da Central de Volantes da Polícia Civil e da 6ª DPHPP coletaram as primeiras informações no local.

Na noite de sábado passado, um jovem, de 20 anos, e um homem, de 30 anos, foram baleados e mortos no beco 20, que fica próximo da rua dos Gaudérios, na mesma região. A possibilidade de uma ligação entre os casos será agora apurada pelos policiais civis da 6ª DPHPP.