Facção criminosa que atua em Guaporé é alvo de ação da Polícia Civil

Uma facção criminosa que atua em Guaporé foi alvo na manhã desta quarta-feira de uma operação da Polícia Civil. Dez prisões foram realizadas pela equipe do delegado Tiago Albuquerque, mas outras seis detenções ocorreram durante a investigação que já dura cinco meses.

No período do trabalho investigativo, os agentes apreenderam mais de 20 quilos de drogas e cerca de R$ 16 mil em dinheiro oriundo sobretudo do narcotráfico. Os líderes da organização criminosa estão recolhidos na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

Além de Guaporé, a ação ocorreu também em Serafina Corrêa. Houve a mobilização de 50 policiais civis em 20 viaturas para o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. Mais de cinco quilos de maconha e 200 gramas de cocaína foram recolhidos.

A 6ª Delegacia de Polícia Regional do Interior ( 6ª DPRI) prestou apoio na execução das ordens judiciais.

CRUZ ALTA

Já em Cruz Alta, a Polícia Civil e a Brigada Militar cumpriram três mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira. A ação ocorreu no bairro Acelino Flores, sendo recolhidas cocaína e crack, balança de precisão, radiocomunicador, munição, anotação do tráfico de drogas, bem como sacos com pinos vazios, joias com etiquetas e sem procedência.