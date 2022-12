Facção montava barricadas nas ruas e movimentava R$ 300 mil por mês com tráfico de drogas em Viamão

publicidade

A Polícia Civil anunciou a prisão do braço direito de uma liderança da facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas e que montou barricadas para atrapalhar a aproximação de viaturas nos bairros Santa Isabel e Cecília, em Viamão. Ao amanhecer desta quinta-feira, a equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), sob comando do delegado Eduardo Limberger Amaral, deflagrou a operação Downhill. Outros nove suspeitos foram detidos durante o trabalho investigativo iniciado há quatro meses.

“Localizamos as barricadas em duas ruas onde era exercido com maior lucratividade o tráfico de drogas. Eles colocavam essas barricadas e geralmente ficava um integrante da facção fazendo a triagem dos usuários e vigiando o movimento para informar sobre a presença da polícia”, explicou o delegado Eduardo Limberger Amaral. “Essas barricadas impediam o acesso rápido das viaturas, era justamente para embaraçar a ação policial e controlar o fluxo de pessoas”,enfatizou.

Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de prisão. Houve a apreensão de uma pistola calibre nove milímetros, sete telefones celulares e três veículos. A ação contou com a participação do efetivo do 18° BPM, somando 120 policiais civis e militares.

Durante a investigação foram mapeados nove pontos de traficância nos dois bairros, sendo constatada uma movimentação financeira de cerca de 300 mil por mês com a venda de crack, cocaína e maconha. “O modus operandi da organização inclui a utilização de barricadas em ruas estratégicas para controlar o tráfego de veículos e pedestres; a entrega de cestas básicas para cooptar moradores da região que são contatados para repassarem informações aos traficantes; a compra de imóveis para transformação em pontos de comércio de drogas; e a prática de roubo de veículos para financiar a traficância”, explicou o delegado Eduardo Limberger Amaral.

“Destaca-se que a liderança da organização e seus gerentes controlam com proximidade os vendedores da ponta, exigindo metas e escala de serviço, sendo que, quando há falhas, são repreendidos com agressões. Também orientam os vendedores a embaraçar e ludibriar o trabalho da polícia simulando serem usuários”, acrescentou o titular da Draco de Viamão. Segundo o delegado Eduardo Limberger Amaral, ao menos 20 envolvidos no esquema ilícito, entre liderança, gerentes, vendedores e encarregados de logística, foram identificados.

Foto: PC / Divulgação / CP