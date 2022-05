Familiares de apenados protestam contra transferências na Cadeia Pública de Porto Alegre

publicidade

Um grupo de mulheres e familiares de apenados da Cadeia Pública de Porto Alegre (antigo Presídio Central) promoveu um protesto nesta segunda-feira em frente ao Palácio Piratini, no Centro da Capital. Elas reclamam do plano de transferência de detentos para outras casas prisionais, fora da Capital, com o objetivo de permitir a realização de obras de reformas nos pavilhões da Cadeia Pública. Uma reunião com os representantes do governo está sendo solicitada.

Uma nota oficial foi divulgada no começo desta tarde pela Superintendência dos Serviços Penitenciários e pela Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. "Na manhã desta segunda-feira, representantes da Susepe e da SJSPS conversaram com representantes dos familiares de apenados da Cadeia Pública de Porto Alegre, no Palácio Piratini. Ficou definido que a Susepe os receberá ainda nesta semana para tratar sobre questões envolvendo a readequação da unidade prisional", informaram no comunicado.

“A gente não quer a transferência”, enfatizou uma das manifestantes concentradas no local, que pediu para não ser identificada. “A gente nem sabe para onde querem mandar, querem botar no ônibus e largar em algum lugar”, reclamou, lembrando que as visitas aos apenados ficarão complicadas caso sejam enviados, por exemplo, para Charqueadas. “Tem mãe, tem mulher que não tem dinheiro para fazer a visita. Passamos trabalho para ir no Central, imagina mais longe”, desabafou.



Segundo ela, a transferência envolveria apenas integrantes de uma facção criminosa, não afetando por enquanto os membros de outras duas que estão recolhidas no estabelecimento prisional.