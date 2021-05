Farta munição é encontrada em São Leopoldo

publicidade

A Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo apreendeu 313 munições de calibres variados na manhã desta quinta-feira no bairro Campestre. Um criminoso, de 39 anos, com antecedentes, foi preso em flagrante pela equipe do delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior.

Os policiais civis cumpriram uma ordem judicial de busca e apreensão em uma residência. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de São Leopoldo no âmbito de uma investigação. O indivíduo vai responder por posse ilegal de arma de fogo e munição de calibres restritos às forças militares e de segurança pública.

Houve a apreensão de 200 cartuchos de calibre 40 e de 39 cartuchos calibre 7.62 usado em fuzil, além de 49 cartuchos de calibre 9 milímetros, 20 cartuchos de calibre 45 e cinco cartuchos de calibre 454. Dois telefones celulares foram também retidos pelos agentes.

A equipe da Draco de São Leopoldo recolheu ainda uma pistola calibre 380 no local. A ação contou com a participação da cadela farejadora Zara.