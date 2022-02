Farta quantidade de armas e munições é apreendida no Litoral Norte

publicidade

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar resultou na apreensão de farta quantidade de armas e munições no Litoral Norte. O flagrante ocorreu na noite dessa quinta-feira em Capão da Canoa e Maquiné. Três suspeitos foram presos.

Houve a apreensão de cinco pistolas, dois revólveres, uma carabina, uma espingarda, um rifle e uma réplica de garrucha, além de cerca de 260 munições de diversos calibres, dez carregadores, estojos de munições variadas e uma máquina de choque elétrico.

Em torno de 3,5 quilos de maconha, 50 gramas de cocaína, três rádio comunicadores, quatro telefones celulares, três facas, um notebook, uma balança de precisão e documentos também foram recolhidos

Amparada com mandados judiciais, a ação ocorreu na rua das Onze Horas, no bairro Capão Novo, em Capão da Canoa, e na Estrada da Balsa, no Faxinal do Morro Alto, em Maquiné.

Um dos três presos é um brigadiano aposentado ainda na ativa, um sargento de 62 anos, e o filho dele, de 35 anos. O armamento e munição estavam na residência dele em Capão da Canoa. O outro suspeito, de 54 anos, envolvido com tráfico de drogas e homicídios, havia sido preso no último dia 17.