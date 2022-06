Farta quantidade de drogas é apreendida no bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo

publicidade

Uma farta quantidade de drogas foi localizada pela Polícia Civil em Novo Hamburgo. A investigação foi coordenada pela 1ª DP, chefiada pelo delegado Tarcísio Kaltbach. Um traficante foi preso ao sair de uma residência, situada no bairro Boa Saúde.

Os agentes apreenderam 790 buchas de cocaína e 1,2 quilo da mesma droga, 450 pedras e 25 porções de crack, quatro balanças de precisão e um telefone celular, além de uma pistola calibre nove milímetros com numeração raspada e 19 munições. O delegado Tarcísio Kaltbach acredita que os entorpecentes sejam de uma facção criminosa que atua na região.

Já a DP de Parobé apreendeu em torno de quatro quilos de maconha dentro da mochila abandonada durante a fuga de um traficante. O suspeito percebeu a aproximação dos policiais civis e embrenhou-se em um matagal. De acordo com o delegado Gustavo Bermudes Menegazzo da Rocha, as investigações prosseguem no sentido de identificar o criminoso.