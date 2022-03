Filho atira e fere os pais e um policial militar, em São Martinho

publicidade

A Brigada Militar anunciou a prisão do filho que tentou matar a tiros os pais na localidade de Lajeado Taborda, na zona rural do município de São Martinho. Após ser acionado por vizinhos sobre a tentativa de homicídio por volta das 6h desta terça-feira, o efetivo do 7º BPM deslocou-se imediatamente para o local, sendo as viaturas alvejadas por disparos de arma de fogo.

Duas viaturas novas semi blindadas foram atingidas por tiros de diversos calibres. Diante da situação, um cerco foi montado no local, com apoio de policiais militares de outras cidades. A operação foi coordenada pelo comandante do 7° BPM, major Diego Gonzalez Munari.

Em torno das 7h30min, o autor foi preso na residência. No interior da casa foram apreendidas várias armas de fogo e munições de diversos calibres, além de R$ 5 mil em dinheiro.

Os pais do acusado, feridos pelos disparos realizados pelo próprio filho, foram socorridos e encaminhados para tratamento médico na cidade de Ijuí. Um policial militar que havia sido alvejado de raspão na cabeça, também foi encaminhado para atendimento.



Conforme apurado pela Brigada Militar, o indivíduo, de 31 anos, possui problemas psiquiátricos, o que poderia ter justificado a ação. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.