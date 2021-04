Filho, mãe e tia são presos pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de um quilo de crack com uma família na madrugada desta terça-feira em Santa Maria. O flagrante ocorreu no bairro Camobi. Com a droga seria possível produzir em torno de 4 mil pedras para consumo.

O efetivo da PRF havia recebido a informação do serviço de inteligência da instituição de que um Chevrolet Vectra, com placas de Santa Maria, que estaria sendo utilizado por criminosos. Após buscas no veículo, os policiais rodoviários federais localizaram o entorpecente.

O motorista do carro, de 18 anos, foi preso. Ele já tinha ficha criminal por tráfico de drogas. A mãe dele, de 38 anos, e a tia, de 25 anos, ambas sem antecedentes, foram também detidas. Todos foram encaminhados para a Polícia Civil e vão responder por tráfico de drogas.