Filho suspeito de matar a própria mãe é preso em Canoas

Os policiais militares do 15º BPM prenderam em flagrante o filho, de 26 anos, suspeito de matar a própria mãe, de 56 anos, na noite dessa quarta-feira no bairro Mato Grande, em Canoas. A vítima foi morta por asfixia mediante estrangulamento dentro da residência, situada na rua Elizabeth Maria Finkler.



As primeiras informações apontam que ocorreu uma discussão entre os dois no interior da moradia. Antes, ela teria colocado as roupas do filho em uma mala e deixado no lado de fora da casa, indicando que estava mandando-o embora. Ele chegou então e arrombou a porta, partindo para cima dela.

A mãe já havia trocado as fechaduras da casa, mas não tinha nenhuma medida protetiva solicitada. Vizinhos relataram que o conflito do filho com a mãe seria constante. Ele já possui registro de ocorrência como suspeito de furtos. A vítima deixa outros três filhos.

O Samu atestou o óbito no local. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias, através do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal, esteve na residência que ficou isolada. O caso foi registrado na Polícia Civil, que abriu inquérito para apurar o crime.

CARAÁ

Já em Caraá, no Litoral Norte, o efetivo do 8º BPM prendeu um homem com uma espingarda calibre 16 e seis munições em um Volkswagen Gol. O indivíduo estava deslocando-se para Osório, onde pretendia cometer um homicídio, segundo a BM.

Ele ainda tentou escapar dos policiais militares, mas acidentou-se com o veículo ao realizar uma curva em alta velocidade. Ferido, o suspeito foi socorrido pelo Samu e conduzido ao hospital, sendo posteriormente apresentado na Polícia Civil.

