Flagrantes de armas mobilizam Brigada Militar em Sapucaia do Sul e Garibaldi

Dois flagrantes de armas foram realizados pela Brigada Militar. Em Sapucaia do Sul, o efetivo do 33º BPM apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros com dois carregadores e 14 munições, além de 36 cartuchos deflagrados e um simulacro de arma de fogo.

Os policiais militares recolheram também dois radiocomunicadores, uma espingarda de pressão, um pote de munições calibre 5.5, caderno com anotações e R$ 48,00 em dinheiro. Um indivíduo foi preso.

A ação começou na noite desta terça-feira, quando o 33º BPM foi alertado sobre disparos em via pública no bairro Fortuna. Na rua Sebastião Faut, o acusado foi avistado e tentou fugir, mas acabou sendo contido. Ele possui antecedentes criminais por dois homicídios e ainda por tráfico de drogas.

Já em Garibaldi, o efetivo do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) flagrou um indivíduo com uma pistola calibre 9 milímetros com 17 munições e dois carregadores. A ação ocorreu no bairro São Francisco.

Um coldre, um porta carregador, um telefone celular, uma porção de maconha e R$ 190,00 em dinheiro foram recolhidos também pelos policiais militares.