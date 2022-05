Foragido argentino é capturado pelos agentes do Deic em Florianópolis, em SC

publicidade

A Delegacia de Capturas (Decap), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, anunciou a prisão de um argentino, incluído na lista de procurados pela Interpol, ocorrida em Santa Catarina. O foragido, de 49 anos, é acusado de dois latrocínios cometidos nas cidades de Gravataí, no ano de 2000, e em Igrejinha, no ano de 2014.

Segundo o delegado Arthur Raldi, um mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva, cominando uma pena de 30 anos de reclusão, foi em abril de 2019. Além dessa ordem judicial, o argentino se encontrava na condição de foragido do sistema prisional gaúcho desde fevereiro de 2017, quando fugiu do Instituto Penal de Canoas, onde cumpria pena no regime semiaberto.

A captura dele ocorreu na tarde dessa terça-feira no bairro São João do Rio Vermelho, na Ilha de Florianópolis, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva, expedido pela prática dos crimes de roubos majorados e qualificados (latrocínios).

Conforme o delegado Arthur Raldi, o criminoso já foi acusado e condenado por diversos crimes de roubo cometidos na Argentina. A partir da expedição de mandado de prisão pela justiça de seu país, ele fugiu para o Brasil. Com um nome falso, o fugitivo deu continuidade aos crimes de roubo, especialmente de veículo e à residência. “No Brasil, desde o final da década de 90, foi alvo de diversas investigações por crimes de roubo”, observou o titular da Decap.



“As autoridades argentinas e a Interpol solicitaram apoio da Delegacia de Capturas do Deic para que o alvo finalmente pudesse ser localizado e preso, frente ao interesse de realizar sua extradição. Após meses de diligências, os policiais descobriram que o alvo teria fugido para o estado de Santa Catarina, onde estaria se escondendo”, complementou.

O preso foi trazido para o Deic, em Porto Alegre, para a realização das formalidades legais concernentes à prisão, de onde seguiu para o sistema prisional e ficará à disposição da Interpol e da Justiça.

Para o delegado Arthur Raldi, é de “extrema importância da parceria da Polícia Civil gaúcha com a Interpol brasileira, a qual, assim como em outras prisões de alvos brasileiros escondidos em solo estrangeiro, realizadas anteriormente, não mediu esforços para prestar todo auxílio necessário para que fosse possível a realização desta importante prisão”.