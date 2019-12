Foragido, um dos maiores assaltante de banco é preso de novo pela Brigada Militar

publicidade

A Brigada Militar confirmou na manhã desta segunda-feira que o criminoso preso na madrugada de domingo no pedágio da freeway, em Santo Antônio da Patrulha, é um dos maiores ladrões gaúchos de bancos. Trata-se do assaltante conhecido com Véio, de 49 anos, que encontrava-se novamente foragido. Com extensa ficha de antecedentes criminais e mais de 40 anos de condenação, ele foi capturado pela primeira vez em 1988, tendo cumprido pena em vários presídios. Nos ataques contra agências bancárias, ele sempre lidera as quadrilhas.

Véio havia sido preso recentemente com um Hyundai Creta, com placas clonadas e roubado, em 26 de setembro deste ano pela Brigada Militar em Parobé. Ele deveria estar cumprindo prisão domiciliar após ser diagnosticado com câncer e, por isso, recebeu o benefício para tratamento da doença em julho de 2015. O criminoso foi acusado, por exemplo, de participar em 2013 de roubos a bancos em Colinas, Campestre da Serra e São José do Herval; em 2014 em Imigrante em 2014; em 2015 em Campestre da Serra (onde foi preso), em Tupanci do Sul e em Imigrante (detido novamente); sempre fazendo reféns de escudo humano na modalide "Novo Cangaço".

A captura de Véio no domingo ocorreu no âmbito da Operação Angico, que mobiliza o efetivo da BM para coibir roubos e furtos contra estabelecimentos bancários no Rio Grande do Sul. O foragido foi abordado pela tropa do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), de Porto Alegre, após trabalho da inteligência da corporação. Ele conduzia um Volkswagen Gol, com placas de Roca Sales, sendo monitorado e acompanhado o deslocamento pela rodovia. A

o ser detido no momento em que o veículo parou na cabine de cobrança do pedágio, o criminoso portava uma pistola calibre 9 milímetros com munição. No carro estavam ainda dois indivíduos, de 29 e de 39 anos, também com antecedentes criminais, além de três mulheres, de 32, 33 e 43 anos. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santo Antônio da Patrulha para o registro da ocorrência.

Buscas

Outro efetivo do BOPE permanece na região do município de Ibarama, onde ocorreu um ataque na terça-feira passada, dia 3, com as vítimas mantidas como escudos humanos, durante assalto simultâneo ao Banrisul e Sicredi da cidade. O bando fugiu em um Chevrolet Cruze e um Volkswagen Golf. Durante a ação, os criminosos dispararam tiros para o alto e levaram reféns que foram soltos posteriormente na localidade de Linha Salete. Na última quinta-feira, um criminoso foi preso pela Brigada Militar por participação no roubo no município de Arroio do Tigre. Houve a recuperação de cerca de R$ 31 mil em dinheiro que havia sido levado no assalto. A BM mantém o cerco na região.