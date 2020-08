Forte aparato policial marca desembarque de criminoso gaúcho extraditado da Argentina

publicidade

O assaltante gaúcho de banco, que fazia parte da dupla Irmãos Lopes, extraditado pelas autoridades argentinas na última quarta-feira, desembarcou no final da manhã desta sexta-feira no Porto Alegre Airport-Aeroporto Internacional Salgado Filho. Um rigoroso esquema de segurança foi realizado. O criminoso, conhecido como Vando, foi trazido do Paraná em uma aeronave da Polícia Federal.

Agentes da PF da Capital, incluindo o Grupo de Pronta Intervenção (GPI), fortemente armados, já o aguardavam na pista do Terminal Antigo do Aeroporto Salgado Filho. O comboio deslocou-se então para a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

Nesta mesma sexta-feira, a Polícia Civil anunciou o envio ao Poder Judiciário o “inquérito mãe” sobre o ataque ao Banco do Brasil ocorrido em abril de 2017 em Pouso Novo. Entre os indiciados pela 1ª Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), sob comando do delegado João Paulo de Abreu, está tanto Vando como Ganso Baio, preso em setembro de 2019 em Amaral Ferrador.

A extradição de Vando ocorreu na última quarta-feira também sob um forte esquema de segurança no Paraná. Considerado um dos maiores assaltantes gaúchos de banco, o criminoso foi entregue pelas autoridades argentinas à Polícia Federal, com intermédio, na Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Batalhão de Fronteira, Polícia Civil e Força Nacional.



Esquema de segurança contou com cinvco viaturas da PF - Foto: Alina Souza

O irmão de Vando permanece recolhido no sistema prisional argentino. Os Irmãos Lopes foram capturados no final de novembro de 2017 em uma propriedade rural em El Soberbio. A detenção foi realizada por policiais argentinos da Província de Missiones, após serem acionados pelos agentes da 1ª Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil. Em julho de 2018, os agentes penitenciários argentinos impediram uma tentativa de resgate do criminoso agora extraditado.

A dupla integrou uma das maiores quadrilha de ataques a bancos, com uso de explosivos, no Rio Grande Sul. A organização criminosa foi responsável por dezenas de ataques a bancos, com uso de explosivos e reféns usados como escudos humanos, sendo dois em Progresso e dois Espumoso, além de uma vez em Pouso Novo, Boqueirão do Leão, Boa Vista do Buricá, Encruzilhada do Sul, Gramado Xavier, Bom Retiro do Sul, Tabaí e São José do Herval. Os alvos eram sempre agências do Banrisul, Banco do Brasil ou Sicredi. O bando era liderado por Ganso Baio.